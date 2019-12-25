На полигоне "СЗППК" с начала 2022 года продезинфицировано более 300 тысяч вагонов

Мероприятия включают в себя обработку антисептическим средством пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, откидных столиков, поверхностей дверей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат.

На полигоне Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) ежесуточно проходят дезинфекцию вагоны поездов, используемые для пригородных перевозок. В среднем в сутки дезинфекцию проходят более двух тысяч вагонов. С начала года продезинфицировано 315 тысяч вагонов, в мае обработано около 48 тысяч вагонов. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Мероприятия включают в себя обработку антисептическим средством пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, откидных столиков, поверхностей дверей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат.

Компания также использует все возможные каналы, чтобы информировать пассажиров о мерах предосторожности в связи с коронавирусом.

Фото: Piter.tv