На полигоне "СЗППК" с начала 2022 года продезинфицировано более 300 тысяч вагонов

На полигоне Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) ежесуточно проходят дезинфекцию вагоны поездов, используемые для пригородных перевозок. В среднем в сутки дезинфекцию проходят более двух тысяч вагонов. С начала года продезинфицировано 315 тысяч вагонов, в мае обработано около 48 тысяч вагонов. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.
Мероприятия включают в себя обработку антисептическим средством пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, откидных столиков, поверхностей дверей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат.
Компания также использует все возможные каналы, чтобы информировать пассажиров о мерах предосторожности в связи с коронавирусом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все