На поддержку властей Ленобласти претендуют 122 социальных НКО

Конкурс "Грант губернатора Ленинградской области" установил рекорд по количеству заявок.

Завершился прием заявок от некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий в рамках конкурса "Грант губернатора Ленинградской области" - всего было принято 122 заявки. Конкурс проводится уже второй раз, и возможность получить 3 миллиона рублей на свои социальные проекты привлекла гораздо больше НКО, чем во время первого конкурса.

Между организациями, чьи заявки были приняты для участия во втором конкурсе, распределят 38 с половиной миллионов рублей из средств бюджета Ленинградской области и Фонда президентских грантов. Участники будут защищать свои проекты и бороться за победу в следующих номинациях:

Дата начала реализации проектов должна быть не ранее 20 июля 2021 года, а завершения не позднее 31 декабря 2021 года. Ознакомиться с проектами можно будет на сайте.

На получение земли на льготных условиях могут рассчитывать и фермеры Ленобласти.

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