Фермерам Ленобласти подготовили более 600 гектаров земель на льготных условиях

Прошло пятое распределение земель по программе "Ленинградский фермер".

Программа поддержки аграрного сектора в Ленинградской области распределила на конкурсной основе более 60 гектаров земли на льготных условиях. По итогам прошедшего пятого этапа конкурса "Ленинградский фермер" были выбраны 13 победителей. Кроме земли на индивидуальных условиях, основатели хозяйств могут получить до 3 миллионов рублей стартового капитала. Всего в 2021 году готово к распределению порядка 600 гектаров, а подъемный фонд составляет около 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

С 2019 года, когда программа впервые была запущена, 35 фермеров получили в пользование 189 гектаров земли, а 27 из них - гранты на 81 миллион рублей. Десять гектаров земли, согласно условиям, предлагаются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Чаще всего аграриев привлекают земли Сланцевского района, далее - Подпорожского и Бокситогорского.

Среди заявленных в 2021 году направлений работы и специфики хозяйств - разведение крупного рогатого скота, выращивание коз и овец, пчеловодство, производство коровьего молока, картофеля и земляники.

Также в Ленобласти начался конкурс грантов для семейных ферм.

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