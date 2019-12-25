Конкурс грантов для семейных ферм начался в Ленобласти

Семейный фермерский бизнес поддержат грантами до 30 миллионов рублей.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области объявила о старте конкурса на получение денежного гранта для семейных фермерских хозяйств региона. Прием заявок ведет Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу при правительстве Ленобласти, денежный фонд конкурса равняется 65,1 миллионам рублей.

Участвовать в конкурсе и получить денежный грант в размере до 30 миллионов рублей сможет любое животноводческое или растениеводческое хозяйство. Присвоенный грант допускается использовать для ремонта и строительства инфраструктурных объектов, покупки техники, растений и животных. Срок приема заявок - с 31 мая по 2 июля.

Ранее в Ленобласти стартовала региональная программа поддержки малых форм хозяйствования "Ленинградский фермер".

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