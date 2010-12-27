На площади Восстания вводят новую удобную схему движения

Для водителей сделали более удобный поворот на площади Восстания. Теперь машины смогут поворачивать налево с Лиговского проспекта на Невский, минуя кольцо.

С субботы, 30 сентября, на площади Восстания появится нововведение в схеме организации дорожного движения. На радость многим водителям на участке вели бесконфликтный левый поворот с Лиговского на Невский проспект. Теперь при движении по Лиговскому от Кузнечного переулка машинам не обязательно проезжать по кольцу для того, чтобы оказаться на центральной улице Северной столицы.

Подробнее можно посмотреть на карте:

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры попросил водителей следить за изменением знаков дорожного движения и сохранять внимание.

Фото: Яндекс.Карты