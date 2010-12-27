С 29 сентября проезд по площади Восстания будут закрывать по ночам

В центре города из-за ремонтных работ будет закрыт проезд по площади Восстания по ночам. Работы начнутся 29 сентября.

Новые ограничения движения ждут автомобилистов в центре города. Из-за ремонта дороги будут закрывать проезд на площади Восстания. С 29 сентября ограничат движение на участке от Лиговского проспекта до Гончарной улицы.

Ограничения проезда будут действовать не долго: до 2 октября. При этом проехать по участку нельзя будет только в ночное время.

Также по информации Государственной административно технической инспекции, с 27 по 28 сентября закроют для водителей отрезок от площади Восстания до Полтавской улицы.