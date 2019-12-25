На платных парковках Петербург планирует заработать 2 млрд рублей в 2023 году

С 1 сентября платная парковка заработала на 56 улицах Центрального района.

В этом году платные парковки пополнили бюджета города на 878,6 млн рублей. В 2023 году, по проекту бюджета, парковки принесут 2 млрд в казну. Об этом 21 сентября рассказал председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина.

По словам Енилиной, они учли и увеличение зоны платных парковок. С 1 сентября платная парковка заработала на 56 улицах Центрального района. До конца текущего года парковка станет платной на 72 улицах Адмиралтейского района. В следующем году за парковку придется платить на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Фото: Piter.tv



