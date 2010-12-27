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На "Пушкинской" скончался 91-летний петербуржец
Сегодня, 9:34
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lesjasap
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На "Пушкинской" скончался 91-летний петербуржец

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В метрополитене Санкт-Петербурга умер пожилой мужчина.

В петербургском метрополитене вечером 25 декабря скончался пожилой человек. Сообщается, что 91-летний пенсионер умер на станции “Пушкинская”.
 
По информации от очевидцев, мужчина неожиданно упал без сознания. Инцидент произошел в половину десятого вечера на выходе с эскалатора. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему “скорую помощь”. Бригада медиков прибыла на место через 15 минут. Врачи повезли петербуржца в больницу, однако, пациент скончался во время дороги. В настоящее время причины смерти неизвестны.
 
Известно, что пенсионер отпраздновал 91-ый день рождения месяц назад.
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Теги: гибель человека , петербургский метрополитен , пушкинская , станция метро
Категории: Новости СПб Происшествия

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