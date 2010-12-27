На "Пушкинской" скончался 91-летний петербуржец

В метрополитене Санкт-Петербурга умер пожилой мужчина.

В петербургском метрополитене вечером 25 декабря скончался пожилой человек. Сообщается, что 91-летний пенсионер умер на станции “Пушкинская”.

По информации от очевидцев, мужчина неожиданно упал без сознания. Инцидент произошел в половину десятого вечера на выходе с эскалатора. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему “скорую помощь”. Бригада медиков прибыла на место через 15 минут. Врачи повезли петербуржца в больницу, однако, пациент скончался во время дороги. В настоящее время причины смерти неизвестны.

Известно, что пенсионер отпраздновал 91-ый день рождения месяц назад.