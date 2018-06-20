У Петровской набережной "Фольксваген" сбил молодую петербурженку

Жертва сломала ногу. Ее направили в больницу

В Петроградском районе Петербурга вечером 16 апреля произошла автомобильная авария. Вблизи от Петровской набережной иномарка "Фольксваген" сбила пешехода. Жертвой стала девушка. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу на Мичуринской улице. Очевидцы рассказывают, что пострадавшая успела дойти до середины проезжей части. Там на нее наехала иномарка.

Петербурженке удалось выжить. Врачи скорой помощи диагностировали у нее открытый перелом ноги. Пациентку госпитализировали с места событий около десяти часов вечера.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб