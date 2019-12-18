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На пешеходном проспекта Ветеранов сбили мужчину

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 15 февраля, стало известно, что на пешеходном переходе  напротив дома №115 на проспекте Ветеранов  был сбит мужчина. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петерург", социальной сети "Вконтакте".

Позднее в УГИБДД сообщили, что авария случилась в 00:05. За рулем автомобиля марки "Honda" находилась девушка 1998 года рождения. Известно, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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Видео: Piter.tv

Теги: женщина за рулем, мужчина, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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