На пешеходном проспекта Ветеранов сбили мужчину

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 15 февраля, стало известно, что на пешеходном переходе напротив дома №115 на проспекте Ветеранов был сбит мужчина. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петерург", социальной сети "Вконтакте".

Позднее в УГИБДД сообщили, что авария случилась в 00:05. За рулем автомобиля марки "Honda" находилась девушка 1998 года рождения. Известно, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Видео: Piter.tv