Момент аварии попал на камеры наблюдения.

На пешеходном переходе на проспекте Металлистов сбили человека. О ДТП, которое произошло днем в субботу, 13 февраля, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Около 16 часов сбили человека на пешеходном переходе на проспекте Металлистов у дома 65. – написали пользователи.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. По предварительной информации, в результате аварии с грузовым автомобилем пострадала женщина 50-ти лет, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы показали видео другой аварии – на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной, ДТП произошло в пятницу вечером.

Видео: Piter.tv