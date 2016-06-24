На перевале Дятлова умер еще один турист

Следователи Свердловской области расследуют очередную гибель туриста на перевале Дятлова.

Следственный комитет по Свердловской области сообщил про еще один случай смерти туриста на перевале Дятлова. Гибель человека произошла в Ивдельском городском округе.

Как сообщает ведомство, мужчина погиб 18 сентября 2017 года. По факту гибели туриста организована доследственная проверка. Для изучения обстоятельств, которые послужили возможной причиной смерти туриста на место происшествия выехала команда, включавшая следователя и сотрудников МЧС России. Из-за тяжелых погодных условия и труднодоступности места группа не смогла подобраться к телу погибшего. В настоящее время ожидается подкрепление в виде приезда специальной техники.

По итогам осуществления проверки инцидента будет вынесено процессуальное решение.