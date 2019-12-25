На пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков специалисты "Теплосети" выявили дефект на трубе

В связи с работами на ненадежном участке теплоснабжение 700 зданий будет осуществляться по сниженным параметрам. В квартирах похолодает.

Сегодня, 28 ноября, на перекрестке улицы Крыленко и проспекта Большевиков выявили дефект на трубе. В связи с необходимыми работами 28 и 29 ноября с 12:00 до 18:00 теплоснабжение 700 зданий будет осуществляться по сниженным параметрам. Речь идет о домах в Невском и Красногвардейском районах. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Дефект может негативно повлиять на надежность теплотрассы. Протечка может произойти в период понижения температуры наружного воздуха.

Сейчас специалисты выполняют работы по замене ненадежного участка. По вопросам проведения ремонтных ремонт оперативно ответят по номеру дежурной службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга": 688-46-46.

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Фото: пресс-служба Комитета по энергетике