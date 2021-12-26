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На пересечении Стародеревенской и Богатырского машина застряла на трамвайных путях
Сегодня, 11:05
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На пересечении Стародеревенской и Богатырского машина застряла на трамвайных путях

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Нарушителю ПДД понадобилась помощь.

На перекрестке Стародеревенской и Богатырского автомобилист решил проехать по трамвайным путям, но машина его подвела. Иномарка застряла прямо на рельсах. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Еще и по встречным трамвайным путям поехал!

Очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Свидетели случившегося не рассказали, чем закончилось ДТП. По словам местных жителей, подобная ситуация случается в этом районе раз в две недели. 

Ранее на Piter.tv: таксист в Омске избил и выкинул женщину с пятимесячным младенцем из салона.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: богатырский проспект, дтп на стародеревенской, машина застряла на трамвайных путях
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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