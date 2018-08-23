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На пересечении Придорожной Аллеи и Культуры автовоз перекрыл две полосы

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Водителей просят объезжать этот участок всеми возможными путями. 

На пересечении Придорожной Аллеи с проспектом Культуры из ничего случился транспортный коллапс. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Матиз и пассат зацепили автовоз и теперь он занял обе полосы проезда. Съезда с Бугровского путепровода на Суздальский нет. По Придорожной улице не выехать,  ни на путепровод, ни на Суздальский. Водителей просят объезжать этот участок всеми возможными путями. 

Ранее появилось видео: в четверг утром в Кировском районе произошло ДТП.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

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Теги: дтп , придорожная аллея , проспект культуры , суздальский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Автомобильные новости

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