На пересечении Придорожной Аллеи и Культуры автовоз перекрыл две полосы

Водителей просят объезжать этот участок всеми возможными путями.

На пересечении Придорожной Аллеи с проспектом Культуры из ничего случился транспортный коллапс. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Матиз и пассат зацепили автовоз и теперь он занял обе полосы проезда. Съезда с Бугровского путепровода на Суздальский нет. По Придорожной улице не выехать, ни на путепровод, ни на Суздальский. Водителей просят объезжать этот участок всеми возможными путями.

Ранее появилось видео: в четверг утром в Кировском районе произошло ДТП.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК