Видео: в четверг утром в Кировском районе произошло ДТП

Оба водителя находятся в больнице.

В четверг, 23 августа, в 9:30 утра на 137 километре Санкт-Петербургского Южного полукольца произошла авария. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России.

По версии сотрудников правоохранительных органов, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил Volkswagen, который ехал по главной дороге. В результате столкновения оба водителя с различными травмами отправлены в Шлиссельбургскую больницу.

Ночью во время погони машина ДПС въехала в Делимобиль.

Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России