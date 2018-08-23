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Видео: в четверг утром в Кировском районе произошло ДТП

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Оба водителя находятся в больнице.

В четверг, 23 августа, в 9:30 утра на 137 километре Санкт-Петербургского Южного полукольца произошла авария. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России.

По версии сотрудников правоохранительных органов, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил Volkswagen, который ехал по главной дороге. В результате столкновения оба водителя с различными травмами отправлены в Шлиссельбургскую больницу. 

Ночью во время погони машина ДПС въехала в Делимобиль.

Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России

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Теги: авария , дтп , кировский район , шлиссельбургская больница
Категории: Лента новостей ДТП Новости СПб Картина дня

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