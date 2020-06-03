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На пересечении Лиговского и Кузнечного переулка столкнулись "Газель" и "Хендай"

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Как стало известно Piter.TV, вечером в среду, 3 июня, на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка произошло ДТП. 

Мобильный корреспондент поделился видеозаписью с места происшествия. На кадрах видно, что столкнулись "Газель" и "Хендай". У легковой машины снесло капот, а у "Газели" пострадал фургон. Кто виноват в аварии и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что Škoda и скорая не поделили дорогу на перекрестке Ленинского и Московского проспектов.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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