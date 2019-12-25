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На пересечении 8 и 9 линий В.О. столкнулись троллейбус и легковушка
Сегодня, 12:21
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arteliseev

На пересечении 8 и 9 линий В.О. столкнулись троллейбус и легковушка

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Очевидцы делятся фото с места аварии в соцсетях.

В субботу, 7 марта, стало известно, что на пересечении 8 и 9 линий Васильевского острова легковое авто столкнулось с троллейбусом. 

Петербуржцы поделились фото с места происшествия. В комментариях о ситуации рассказала пассажирка транспорта. 

"Ехала в этом троллейбусе, светофор не работал, водитель троллейбуса сигналил, но легковушке было не до нас", — поделилась девушка. 

Горожане отметили, что в этом районе часто ломаются светофоры, а именно в тот день светофор не работал с самого утра. 

Ранее мы писали, что подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дтп на васильевском острове, машина врезалась в троллейбус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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