На пересечении 8 и 9 линий В.О. столкнулись троллейбус и легковушка

Очевидцы делятся фото с места аварии в соцсетях.

В субботу, 7 марта, стало известно, что на пересечении 8 и 9 линий Васильевского острова легковое авто столкнулось с троллейбусом.

Петербуржцы поделились фото с места происшествия. В комментариях о ситуации рассказала пассажирка транспорта.

"Ехала в этом троллейбусе, светофор не работал, водитель троллейбуса сигналил, но легковушке было не до нас", — поделилась девушка.

Горожане отметили, что в этом районе часто ломаются светофоры, а именно в тот день светофор не работал с самого утра.

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Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".