На перекрестке в Купчино столкнулись два автомобиля

Вечером 15 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей, сообщил корреспондент Piter.TV.
Как стало известно, машины столкнулись на перекрестке Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека. От удара автомобили буквально "раскидало" по проезжей части. "Лада" врезалась в светофор, а "Ауди" чуть не вылетела на трамвайные пути.
По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Кола" каршеринг сбил пешехода насмерть.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )