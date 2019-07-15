На перекрестке в Купчино столкнулись два автомобиля

По предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером 15 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей, сообщил корреспондент Piter.TV.

Как стало известно, машины столкнулись на перекрестке Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека. От удара автомобили буквально "раскидало" по проезжей части. "Лада" врезалась в светофор, а "Ауди" чуть не вылетела на трамвайные пути.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Кола" каршеринг сбил пешехода насмерть.

Видео: Piter.TV