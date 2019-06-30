  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:06
188
EvaRaskol
Код вставки плеера

На перекрестке в Кудрово произошла вторая авария за день

0 0

В этот раз столкнулись легковушка и автобус.

На перекрестке Европейского проспекта и Английской улицы, где этим утром произошла массовая авария, снова ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что теперь на этом же месте столкнулись автобус и легковушка.

На месте происшествия еще видны следы утренней аварии, а в центре перекрестка опять столкновение. По предварительной информации, водитель легковушки хотел повернуть, но в него врезался автобус. 

В результате происшествия пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, кудрово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии