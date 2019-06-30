На перекрестке в Кудрово произошла вторая авария за день

В этот раз столкнулись легковушка и автобус.

На перекрестке Европейского проспекта и Английской улицы, где этим утром произошла массовая авария, снова ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что теперь на этом же месте столкнулись автобус и легковушка.

На месте происшествия еще видны следы утренней аварии, а в центре перекрестка опять столкновение. По предварительной информации, водитель легковушки хотел повернуть, но в него врезался автобус.

В результате происшествия пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Видео: Piter.TV