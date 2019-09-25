На перекрёстке Жукова и Захарова произошло ДТП с участием трех иномарок

На перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок. Об этом 23 августа в социальных сетях рассказали очевидцы.
Днём столкновение произошло между автомобилями Nissan, Ford и Daewoo Nexia. Очевидец рассказал, что изначально водитель Nissan на полной скорости въехал в белую Daewoo Nexia, которая стояла на светофоре. После столкновения Nexia влетела в синий Ford.
"Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области сообщает, что в результате аварии пострадали трое человек. Информация уточняется.
Ранее мы писали, что в результате массового ДТП на Большом Сампсониевском проспекте пострадал ребёнок.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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