На перекрёстке Жукова и Захарова произошло ДТП с участием трех иномарок

По предварительным данным, в результате аварии пострадали трое человек.

На перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок. Об этом 23 августа в социальных сетях рассказали очевидцы.

Днём столкновение произошло между автомобилями Nissan, Ford и Daewoo Nexia. Очевидец рассказал, что изначально водитель Nissan на полной скорости въехал в белую Daewoo Nexia, которая стояла на светофоре. После столкновения Nexia влетела в синий Ford.

"Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области сообщает, что в результате аварии пострадали трое человек. Информация уточняется.

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