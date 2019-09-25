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На перекрёстке Жукова и Захарова произошло ДТП с участием трех иномарок
Сегодня, 21:40
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На перекрёстке Жукова и Захарова произошло ДТП с участием трех иномарок

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По предварительным данным, в результате аварии пострадали трое человек.

На перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок. Об этом 23 августа в социальных сетях рассказали очевидцы. 

Днём столкновение произошло между автомобилями Nissan, Ford и Daewoo Nexia. Очевидец рассказал, что изначально водитель Nissan на полной скорости въехал в белую Daewoo Nexia, которая стояла на светофоре. После столкновения  Nexia влетела в синий Ford. 

"Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области сообщает, что в результате аварии пострадали трое человек. Информация уточняется.

Ранее мы писали, что в результате массового ДТП на Большом Сампсониевском проспекте пострадал ребёнок.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, проспект маршала жукова, улица маршала захарова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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