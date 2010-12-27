На перекрёстке Ветеранов и генерала Симоняка черная машина сбила ребенка

Ребенок перебегал дорогу на красный свет.

Вечерм 8 августа, на перекрёстке Ветеранов и генерала Симоняка автомобиль черного цвета сбил девочку. Очевидцы отмечают, что ребенок нарущил правила дорожного движения.

Бежала на красный, отмечает очевидец.

На снимках, которыми поделились прохожие видно, что несовершеннолетняя лежит на асфальте в бессознательном состоянии. Очевидцы стараются оказать ей первую необходимую помощь.

Автомобилисты передают, что ребенок жив. На месте аварии работают медики и сотрудники ДПС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК