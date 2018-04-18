Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 8:03
0
lesjasap
144
Код вставки плеера

На перекрестке Луначарского и Культуры сбили пешехода

0
 
 

Женщина шла на "зеленый", но водитель не затормозил.

Поздно вечером 17 апреля в Выборгском районе автомобилист сбил пешехода.  Инцидент произошел на пересечении Луначарского и проспекта Культуры. К месту аварии подъезжала карета скорой помощи, сотрудники ДПС и представители Следственного комитета.

Очевидцам события удалось заснять на видео, как в переходящую дорогу женщину врезается машина. Петербурженка шла на мигающий зеленый сигнал светофора для пешеходов. Очевидно, водитель решил не ждать, пока человек уйдет из опасной зоны, а проскочить перед неторопливым препятствием.

Видео и Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: авария дтп , пешеход , проспект культуры , проспект луначарского
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5