На перекрестке Луначарского и Культуры сбили пешехода

Женщина шла на "зеленый", но водитель не затормозил.

Поздно вечером 17 апреля в Выборгском районе автомобилист сбил пешехода. Инцидент произошел на пересечении Луначарского и проспекта Культуры. К месту аварии подъезжала карета скорой помощи, сотрудники ДПС и представители Следственного комитета.

Очевидцам события удалось заснять на видео, как в переходящую дорогу женщину врезается машина. Петербурженка шла на мигающий зеленый сигнал светофора для пешеходов. Очевидно, водитель решил не ждать, пока человек уйдет из опасной зоны, а проскочить перед неторопливым препятствием.

Видео и Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

