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На перекрестке Курляндской улицы и Старо-Петергофского проспекта произошло ДТП
Сегодня, 20:16
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smirenny

На перекрестке Курляндской улицы и Старо-Петергофского проспекта произошло ДТП

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Очевидцы отмечают, что есть пострадавшие.

Вечером во вторник, 9 июня, петербуржцы в соцсетях поделились фото с места происшествия на перекрестке Курляндской улицы и Старо-Петергофского проспекта.

Сообщается, что серьезно столкнулись "Форд Фокус" и "Шкода Фабия". Очевидцы утверждают, что в ДТП есть пострадавшие. На место прибыли спасатели, карета скорой помощи и реанимация. Подробностей случившегося пока нет. В комментариях под фото петербуржцы отметили, что на этом месте часто происходят аварии. 

Ранее мы писали, что в парке Героев-Пожарных утонул ребенок.

Фото: Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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