На перекрестке Курляндской улицы и Старо-Петергофского проспекта произошло ДТП

Очевидцы отмечают, что есть пострадавшие.

Вечером во вторник, 9 июня, петербуржцы в соцсетях поделились фото с места происшествия на перекрестке Курляндской улицы и Старо-Петергофского проспекта.

Сообщается, что серьезно столкнулись "Форд Фокус" и "Шкода Фабия". Очевидцы утверждают, что в ДТП есть пострадавшие. На место прибыли спасатели, карета скорой помощи и реанимация. Подробностей случившегося пока нет. В комментариях под фото петербуржцы отметили, что на этом месте часто происходят аварии.

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Фото: Вконтакте