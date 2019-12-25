На перекрестке Испытателей и Коломяжского автомобиль сбил 13-летнего школьника

Школьника госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести.

Накануне, 15 сентября, на перекрестке проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта произошло ДТП с участием иномарки и школьника, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По предварительной информации, 13-летний подросток переходил проезжую часть на "красный" сигнал светофора, в это время к перекрестку подъехал "Форд Фокус". Находившаяся за рулем 47-летняя женщина не успела сориентироваться и затормозить. В результате аварии пострадавшего поставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.

Ведется проверка по факту ДТП.

Ранее мы писали, что на проспекте Культуры насмерть сбили 44-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv