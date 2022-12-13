На перекрестке Энгельса и Луначарского в ДТП пострадали два человека

Из-за аварии три трамвая свернули с привычного пути.

На перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского произошло серьезное ДТП. Судя по фото, опубликованным в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на место аварии приехали экстренные службы.

Очевидцы сообщают о двух пострадавших. По предварительной информации, травмы получили двое взрослых. Информация о состоянии участников случившегося уточняется.

Добавим, что из-за ДТП изменились трассы трамвайных маршрутов №№ 9, 20, 55. Схемы временного движения общественного транспорта опубликовали в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Ранее на Piter.tv: трамваи поменяли маршруты из-за повреждения контактной сети на Дальневосточном проспекте.

Фото: Телеграм / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург