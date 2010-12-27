На парковке по Савушкина неизвестный дважды стрелял в прохожего

В Приморском районе петербуржец дважды стрелял по мужчине. Оба раза промахнулся.

В Приморском районе Петербурга утром 23 марта произошла стрельба. Очевидцы рассказали о том, что неизвестный мужчина открыл огонь на парковке торгового-развлекательного центра “Атлантик-Сити”. Пострадал человек. По его словам, преступник сначала дважды прошелся рядом с ним, после чего решился на выстрелы.

Об инциденте полиции рассказали местные жители. Они заявили о том, что слышали странные звуки по Савушкина, 126. Оперативники установили, что стрельба действительно имела место быть. Злоумышленник по неизвестной причине выстрелил в прохожего на территории подземной стоянки. пули не попали в человека. Петербуржец не стал обращаться в больницу. Он также отказался писать заявление на незнакомца. Почему на стрелка напало неожиданное желание причинить вред здоровью человека, для жертвы остается загадкой. От дальнейшего общения с правоохранительными органами он отказался.

В настоящее время сотрудники МВд разыскивают преступника.