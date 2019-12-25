На овощебазе в Купчино мужчине прострелили ногу

Его обидчик скрылся, но забыл на месте происшествия паспорт, кошелек и пистолет.

Очередной конфликт на продуктовой базе в Купчино закончился стрельбой и госпитализацией. Пострадал гражданин Азербайджана. Об этом стало известно Piter.TV

Накануне вечером полиция прибыла на овощную базу на улице Салова. Там у склада около трех часов дня 45-летний пострадавший повздорил с малознакомым мужчиной по имени Фейруз и его приятелем. Фейруз ударил оппонента кулаком в лицо и стал убегать со своим знакомым. Далее, убегая, Фейруз достал предмет, похожий на пистолет, выстрелил в сторону пострадавшего и попал ему в ногу.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом головки нижней челюсти, слепым огнестрельным пулевым ранением правой голени в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Стрелка с товарищем ищет полиция.

На месте происшествия 29-летний Фейруз оставил на месте свой кошелёк с паспортом и разрешением на пистолет, а также мобильник.

На выходных в Ленобласти мужчина выстрелил в голову неприятелю во время ссоры.

Фото: Piter.TV