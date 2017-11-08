На острове Новая Голландия начали заливать каток

Каток площадью более 2 тыс. квадратных метров может работать при температуре +10 градусов, потому что оборудован специальной охлаждающей системой.

В воскресенье, 7 ноября, стало известно, что на острове Новая Голландия готовятся к открытию катка. Об этом сообщили в соцсети "ВКонтакте" в группе пространства.

О дате открытия объявят в ближайшие дни. Предположительно, он начнет работать в следующие выходные, в прошлом году он заработал уже 14 ноября.

Каток площадью более 2 тыс. квадратных метров может работать при температуре +10 градусов, потому что оборудован специальной охлаждающей системой. Лед будут обновлять в перерывах между сеансами катания.

В "Севкабель Порту" 13 ноября откроется каток. Он будет работать по 14 марта включительно. Время работы с 11:00 до 22:30 часов. Сотрудники сообщают, что детям и взрослым, которые не очень уверенно стоят на коньках, как и в прошлом году, будут помогать нерпы-салазки.

Фото: Вконтакте / Новая Голландия / Александра Козлова