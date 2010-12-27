В Петербурге откроется каток площадью более двух тысяч квадратных метров

В Петербурге с 18 ноября большой каток на острове Новая Голландия начнет принимать посетителей.

В Санкт-Петербурге 18 ноября на острове Новая Голландия состоится открытие большого катка. Ледовое покрытие площадью более двух тысяч квадратных метров будет находится на месте газона перед сценой.

Каток будет работать по сеансам, длительность которых один час. После каждого сеанса будет проводится профилактика, чтобы соблюсти чистоту ледового покрытия, а также его ровную поверхность. Отмечается, что каток сможет принять в один сеанс 300 посетителей.

Кроме того, в день открытия катка всех гостей ждут развлечения с 17.00 до 23.00. Там будут выступать петербургские ди-джеи Holkin, Kimbar, Cable Toy, а также Кирилл Иванов из группы "Самое Большое Простое Число". Также каждый сможет получить на катке фирменное мороженое.

Фото: "ВК" - "Вечное сияние чистого разума"