На оптовом рынке в Петербурге обнаружили склад нелегальной табачной продукции

Почти 120 тысяч пачек табака и сигарет оказались немаркированными.

Таможенный осмотр выявил на одном из оптовых рынков Петербурга склад нелегальной табачной продукции. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, стеллажи были заполнены сигаретами различных торговых марок и кальянным табаком.

Почти 120 тысяч пачек сигарет и табака оказались немаркированными, однако согласно информации на упаковках, продукцию произвели в Белоруссии, Арабских Эмиратах и странах Евросоюза. Более 119 тысяч упаковок сигарет и 287 пачек кальянного табака изъяли из оборота, возбуждено административное дело.

Ранее мы рассказывали, как узбекские покрывала от "живанши" задержали на таможне в Петербурге.

Фото: пресс-служба СЗТУ