На общественном транспорте Ленобласти разместят социальную рекламу

Она появится на 80 автобусах в разных районах.

В текущем году на 80 автобусах, курсирующих в разных районах Ленинградской области, появится социально-значимая информация. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Компания по внедрению социальной рекламы стартовала еще 1 мая по инициативе Александра Дрозденко. В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне на автобусах разместили портреты ветеранов.

В ближайшее время на общественном транспорте также разместят информацию о безопасности дорожного движения, здоровом образе жизни, заботе об экологии. Кроме того, социальная реклама расскажет о государственных и муниципальных услугах.

В салонах автобусов появятся объявления о антикоррупционной и антинаркотической пропаганда, противодействии терроризму"

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе изменится расписание автобусов по трем маршрутам.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области