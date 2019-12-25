В Киришах завершен важный этап строительства нового моста через реку Волхов

Новый мост, общей протяженностью полтора километра с двумя полосами движения, заменит старое сооружение, построенное еще в 60-х годах прошлого века.

Строители завершили асфальтирование мостового сооружения и его подходов с обеих сторон на строящемся мосту в Киришах через реку Волхов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти..

Особое внимание было уделено качеству дорожного покрытия моста. Для улучшения его долговечности и противодействия образованию колеи от автомобильных шин, была использована специальная смесь асфальта, предназначенная для дорог с интенсивным движением.

Сейчас строители активно работают над обустройством тротуаров и разворотного кольца с той стороны моста, которая ведет в Кириши.

Ранее сообщалось, что на Шуваловском проспекте открыли рабочее движение.

Фото: администрация Ленобласти