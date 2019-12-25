В Киришах завершен важный этап строительства нового моста через реку Волхов

Строители завершили асфальтирование мостового сооружения и его подходов с обеих сторон на строящемся мосту в Киришах через реку Волхов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти..
Особое внимание было уделено качеству дорожного покрытия моста. Для улучшения его долговечности и противодействия образованию колеи от автомобильных шин, была использована специальная смесь асфальта, предназначенная для дорог с интенсивным движением.
Сейчас строители активно работают над обустройством тротуаров и разворотного кольца с той стороны моста, которая ведет в Кириши.
Ранее сообщалось, что на Шуваловском проспекте открыли рабочее движение.
Фото: администрация Ленобласти
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