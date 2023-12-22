На новой подстанции скорой помощи в Рыбацком скоро включат отопление

Сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" занялись подключением к системе теплоснабжения новой станции скорой помощи, которая находится по адресу: улица Дмитрия Устинова, дом 7, корпус 1, строение 1. По информации пресс-службы предприятия, это новое учреждение присоединят к теплосетям уже в марте 2024 года.

На данный момент проходит строительство 485 метров гибких высокотемпературных теплоизолированных коррозионностойких труб вдоль улицы Дмитрия Устинова, начиная от Караваевской улицы и простираясь до границ медицинского объекта.

После завершения всех необходимых технических мероприятий, включая обеспечение теплом и горячей водой кабинетов для работы и отдыха персонала, а также административных и технических помещений для 8 выездных бригад, данное медицинское учреждение будет обеспечено надёжным теплом.

В конце прошлого года специалисты предприятия завершили работы по подключению тепловых сетей нового детского сада, расположенного по адресу: улица Русановская, дом 13, корпус 2, строение 1, в Невском районе. Данный детский сад рассчитан на пребывание 200 детей.

За прошедший год было подключено 63 объекта к системе центрального теплоснабжения в 11 районах города, из которых 16 являются социально значимыми учреждениями, такими как детские сады, школы, медицинские и спортивные заведения.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"