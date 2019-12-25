В период новогодних праздников в Петербурге усилят меры безопасности

Меры принимаются несмотря на то, что часть мероприятий ушла в онлайн-формат.

В период праздничных новогодних выходных дежурные службы и правоохранители Петербурга будут работать в усиленном режиме. Об этом заявили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 25 декабря.

Отмечается, что в состояние повышенной готовности приведут пожарно-спасательный гарнизон, за общественным порядком будут следить Росгвардия и полиция. С 31 декабря по 10 января в городе будет круглосуточно дежурить руководящий состав исполнительных органов государственной власти Петербурга, чтобы принимать оперативные меря по предупреждению ЧС. Останутся также проверки соблюдения "ковидных" ограничений в точках общепита.

Меры принимаются несмотря на то, что большинство праздничных событий ушли в дистанционный или онлайн-формат. В Смольном напомнили, что забывать об эпидемической безопасности тоже нельзя, поэтому выходные лучше провести в узком семейном кругу.

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Фото: Piter.TV