Smartavia запустит три новых рейса из Пулково на новогодние праздники

Самолеты будут летать в Калининград, Уфу и Челябинск.

В период новогодних каникул, с 25 декабря по 11 января, из аэропорта Пулково будут летать три новых рейса. Их запустит авиакомпания Smartavia. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Самолеты будут ежедневно, кроме субботы, отправляться из Петербурга в Калининград. Также из Пулково запустят рейс в Уфу. В столицу Башкортостана люди смогут улететь в любой день, кроме 25 декабря и 1 января. Также 26, 28-31 декабря и 2-6, 8-11 января можно будет улететь в Челябинск.

Помимо этого, в новогодние праздники будет увеличена частота полетов из Петербурга в Сыктывкар, Мурманск, Архангельск, Ростов-на-Дону и Казань. Стоимость билетов в одну сторону составит от 2 250 рублей.

Ранее мы писали, что прямые авиарейсы между Хабаровском и Петербургом приостановят.

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