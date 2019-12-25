Прямые авиарейсы между Хабаровском и Петербургом приостановят

Направление пользуется невысоким спросом.

Авиакомпания "Nordwind" решила приостановить прямые рейсы из Петербурга в Хабаровск и обратно. Информацию об этом опубликовали на сайте перевозчика.

Это связано со сниженным спросом на бронирование авиабилетов из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Рейсы отменили на период с 9 ноября по 23 декабря и 12 января до 31 марта 2021.

Пассажирам предлагают лететь с пересадкой в Москве или вернуть деньги. В новогодние праздники, а также летом рейсы планируются. Авиакомпания приносит изменения за временные неудобства.

Отметим, что прямых рейсов из Петербурга в Хабаровск не было пять лет.

Ранее "Nordwind" запустила прямые авиарейсы между Петербургом и Новокузнецком.

Фото: Аэропорт Пулково / VK