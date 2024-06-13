По информации источника, пожар начался в складском помещении с асфальтом.

На нефтеперерабатывающем заводе в Ираке вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

Инцидент произошел вечером 12 июня в иракской провинции Эрбиль на севере страны. По информации источника, пожар начался в складском помещении с асфальтом. Отмечается, что пострадал по меньшей мере один человек. При этом официальная информация о пострадавших еще не поступала. В ликвидации огня участвуют около десятка пожарных команд. Причина возгорания неизвестна.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Видео: Соцсети