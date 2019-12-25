Движение по полосе на Ладожском мосту ограничат на неделю из-за ремонта

В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет.

На Ладожском мосту в Кировском районе Ленобласти на неделю перекроют одну полосу для движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать с 4 по 11 апреля. На закрытом участке будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. Скорость движения на оставшейся полосе ограничат до 50 км/час. Работы будут идти в три смены в круглосуточном режиме. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"