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Движение по полосе на Ладожском мосту ограничат на неделю из-за ремонта
Сегодня, 16:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Движение по полосе на Ладожском мосту ограничат на неделю из-за ремонта

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В направлении Мурманска ограничений вводиться не будет.

На Ладожском мосту в Кировском районе Ленобласти на неделю перекроют одну полосу для движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать с 4 по 11 апреля. На закрытом участке будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. Скорость движения на оставшейся полосе ограничат до 50 км/час. Работы будут идти в три смены в круглосуточном режиме. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Водителям приносят извинения за временные неудобства. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: ладожский мост, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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