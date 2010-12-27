На народном сходе у МО "Владимирский округ" задержали девушку с плакатом

На бумаге было написано "Отрицание, гнев, торг, депрессия, объявление результатов выборов".

Вечером 11 сентября около 50 человек вышли на несогласованный митинг возле здания муниципалитета "Владимирской округ" на улице Правды. Об этом пишет "Фонтанка".

Жители округа во главе с депутатом Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борисом Вишневским простояли весь вечер около муниципального избиркома. Так сторонники "Яблока" отреагировали на новость о том, что кандидат в депутаты "Владимирского округа" от "Единой России" потребовал перерасчета голосов. По итогам прошедших 8 сентября выборов большинство мандатов в этом совете получили кандидаты от "Яблока".

В числе протестующих была девушка с плакатом "Отрицание, гнев, торг, депрессия, объявление результатов выборов". Ее задержали на месте происшествия и увезли в отделение полиции.

Ранее мы писали, что петербуржец нашел на помойке 177 заполненных бюллетеней с прошедших выборов.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский