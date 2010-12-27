На народном сходе у МО "Владимирский округ" задержали девушку с плакатом

Вечером 11 сентября около 50 человек вышли на несогласованный митинг возле здания муниципалитета "Владимирской округ" на улице Правды. Об этом пишет "Фонтанка".
Жители округа во главе с депутатом Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борисом Вишневским простояли весь вечер около муниципального избиркома. Так сторонники "Яблока" отреагировали на новость о том, что кандидат в депутаты "Владимирского округа" от "Единой России" потребовал перерасчета голосов. По итогам прошедших 8 сентября выборов большинство мандатов в этом совете получили кандидаты от "Яблока".
В числе протестующих была девушка с плакатом "Отрицание, гнев, торг, депрессия, объявление результатов выборов". Ее задержали на месте происшествия и увезли в отделение полиции.
Ранее мы писали, что петербуржец нашел на помойке 177 заполненных бюллетеней с прошедших выборов.
Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский
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