  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На намыве Васильевского острова построят деловой квартал
Сегодня, 7:30
131
lesjasap

На намыве Васильевского острова построят деловой квартал

0 0

К концу года подрядчик сдаст в эксплуатацию здания с видом на Финский залив.

На намыве Васильевского острова появится новый деловой квартал. Правительство города выделило около 110 тысяч квадратных метров на создание объектов. Они должны быть готовы к концу 2019 года.

Отметим, что в рамках проекта на территории разместят пять офисных зданий. В штаб-квартирах будут находиться представительства российских и иностранных компаний.

В комплексах предусмотрены летние террасы на крышах зданий. С них откроется вид на Финский залив. На первых этажах обустроят атриумы, лобби и бизнес-инфраструктура: фитнес-залы, кафетерии, салоны красоты. Для автомобилистов предусмотрен наземный паркинг и подземные стоянки.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: деловой квартал, намыв васильевского острова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий