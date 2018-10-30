На намыве Васильевского острова построят деловой квартал

К концу года подрядчик сдаст в эксплуатацию здания с видом на Финский залив.

На намыве Васильевского острова появится новый деловой квартал. Правительство города выделило около 110 тысяч квадратных метров на создание объектов. Они должны быть готовы к концу 2019 года.

Отметим, что в рамках проекта на территории разместят пять офисных зданий. В штаб-квартирах будут находиться представительства российских и иностранных компаний.

В комплексах предусмотрены летние террасы на крышах зданий. С них откроется вид на Финский залив. На первых этажах обустроят атриумы, лобби и бизнес-инфраструктура: фитнес-залы, кафетерии, салоны красоты. Для автомобилистов предусмотрен наземный паркинг и подземные стоянки.

Фото: Piter.tv