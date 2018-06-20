На набережной реки Фонтанки восстановят исторический вид тумб и решеток

Ремонтные работы будут вестись между Аничковым мостом и мостом Ломоносова.

В понедельник, 15 апреля, стало известно о том, что на набережной реки Фонтанки проведут капремонт. Об этом сообщается на сайте петербургского филиала Главгосэкспертизы.

Ремонтные работы будут вестись между Аничковым мостом и мостом Ломоносова. Этот участок, протяженностью 53,1 метра, относится к объектам культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками".

Так, специалисты восстановят исторический вид тумб и решеток, изменят действующую систему поверхностного водоотвода с тротуара набережной, затем они организуют поверхностный водоотвод в сторону прилегающего газона и проезжей части. Кроме того, рабочие отреставрируют облицовку из гранита и тротуарные плиты.

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