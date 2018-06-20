Она будет курсировать с 2025 года.

В понедельник, 15 апреля, стало известно о том, что Петербург и финскую Лаппеенранту свяжет электричка. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Так, маршрут начнется из Северной столицы, а по пути будут остановки в Выборге и в Каменногорске, Светогорске и Иматре, а конечным пунктом станет финский город Лаппеенранта. Документы и билеты будут проверять до Выборга и на станциях в Финляндии. Такая электричка будет курсировать с 2025 года.

По расчетам финских специалистов, на проект уйдет около 85 миллионов евро. Пассажиропоток составит 1 миллиона любителей приключений. В России пока ведут расчеты.

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