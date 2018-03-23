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На набережной реки Екатерингофки рабочие снесли световую опору

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Транспортное средство в ДТП не пострадало.

В Кировском районе дорожные рабочие врезались в световую опору и снесли её. Об этом сообщают очевидцы Piter.TV.

Сегодня вечером, 22 марта, на набережной реки Екатерингофки при выезде с ЗСД рабочие на тяжелой технике врезались, и в результате чего, снесли световую опору. 

На видео можно заметить, что рабочие стоят рядом с местом происшествия и, видимо, дожидаются сотрудников ГИБДД. Сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Напомним, что сегодня автомобиль "Яндекс-Такси" столкнулся с маршруткой на улице Академика Байкова.

Видео: Piter.TV

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Теги: авария , дтп , набережная реки екатерингофки , рабочие
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб ДТП

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