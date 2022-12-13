На набережной канала Грибоедова хулиган отлупил врача скорой помощи

Стражи порядка задержали подозреваемого "по горячим следам". Им оказался 29-летний безработный мигрант.

На набережной канала Грибоедова хулиган напал на врача скорой помощи. Пострадавший попал в больницу.

По информации Piter.tv, ранним утром злоумышленник накинулся с кулаками на медика, а затем скрылся. Врача доставили в больницу. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы, ушибы грудной клетки. После оказания помощи мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Стражи порядка задержали подозреваемого "по горячим следам". Им оказался 29-летний безработный мигрант. На него завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: лжеминер "атаковал" Александровский парк.

Фото: Piter.tv