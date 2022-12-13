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На набережной канала Грибоедова хулиган отлупил врача скорой помощи
Сегодня, 10:30
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На набережной канала Грибоедова хулиган отлупил врача скорой помощи

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Стражи порядка задержали подозреваемого "по горячим следам". Им оказался 29-летний безработный мигрант. 

На набережной канала Грибоедова хулиган напал на врача скорой помощи. Пострадавший попал в больницу.

По информации Piter.tv, ранним утром злоумышленник накинулся с кулаками на медика, а затем скрылся. Врача доставили в больницу. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы, ушибы грудной клетки. После оказания помощи мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Стражи порядка задержали подозреваемого "по горячим следам". Им оказался 29-летний безработный мигрант.  На него завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: лжеминер "атаковал" Александровский парк.

Фото: Piter.tv

Теги: избил врача, мигрант, набережная канала грибоедова, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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