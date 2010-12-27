Жительница Карелии стала жертвой насилия в Петербурге

С насильником она познакомилась в гостях.

Молодая жительница Карелии стала жертвой насилия со стороны мигранта. Об этом 20-го июня сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Преступление произошло вечером 19-го июня в д.132 на набережной Обводного канала. Женщина 35-ти лет пришла в гости к петербурженке. Там также был 59-летний гражданин Узбекистана.

Вечер закончился тем, что в нетрезвом состоянии мигрант жестоко изнасиловал гостью из Карелии. Женщину доставили в Мариинскую больницу. Она потеряла много крови.

Насильника задержали на месте преступления. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники скорой отказались госпитализировать маленького ребенка, и он умер.

Фото: pixabay.com