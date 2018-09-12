На набережной Бумажного канала дерево перегородило дорогу

Участок дороги временно закрыт.

Очевидец из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что на набережной Бумажного канала упало дерево.

Об этом он рассказал утром 1-го июля. Бумажный канал находится вдоль парка "Екатерингоф".

Утренние гонщики набережной Бумажного канала не получат свою долю адреналина, там ночью упало дерево. написал пользователь

Сейчас участок дороги перекрыт, на месте находятся аварийно-спасательные службы.

Ранее Piter.TV сообщил о то, что в Адмиралтейском районе пожарные спасли обнаженную девушку.

Фото: vk.com/spb_today