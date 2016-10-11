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На проспекте Маршала Блюхера сбили женщину
Сегодня, 8:04
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lesjasap
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На проспекте Маршала Блюхера сбили женщину

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В Калининском районе "Тойота" на полной скорости сбила невнимательного пешехода.

Поздним вечером 6 ноября в Калининском районе в результате наезда автомобиля “Тойота” пострадал человек. Инцидент произошел на пересечении Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера. 
 
Сообщается, что женщина перебегала проезжую часть дороги в неположенном месте. Водитель не разглядел пешехода и сбил его на машине. Женщина получила травмы. Очевидцы рассказали, что пострадавшая находилась без сознания и с разбитой головой к моменту приезда кареты скорой помощи.
 
В настоящее время пациентка госпитализирована в городскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии.
Теги: авария , дтп , проспект маршала блюхера
Категории: Новости СПб

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