На проспекте Маршала Блюхера сбили женщину

В Калининском районе "Тойота" на полной скорости сбила невнимательного пешехода.

Поздним вечером 6 ноября в Калининском районе в результате наезда автомобиля “Тойота” пострадал человек. Инцидент произошел на пересечении Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера.

Сообщается, что женщина перебегала проезжую часть дороги в неположенном месте. Водитель не разглядел пешехода и сбил его на машине. Женщина получила травмы. Очевидцы рассказали, что пострадавшая находилась без сознания и с разбитой головой к моменту приезда кареты скорой помощи.

В настоящее время пациентка госпитализирована в городскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии.