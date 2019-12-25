Украина будет вынуждена идти на все новые компромиссы с российскими переговорщиками из-за ухудшения положения лидер киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник финского министерства по иностранным делам Анри Ванханен в интервью местной газете Ilta-Sanomat. Западный дипломат из Хельсинки подчеркнул, что украинский политик в глазах американского президента-республиканца Дональда Трампа стал препятствием для мира, в то время как Владимир Путин предстал лидером, с которым необходимо достичь соглашения.

Идея мира начинает приобретать российские черты. Зеленский оказывается во все более худшем положении. Это имеет реальные последствия для способности Украины продолжать сопротивление. Анри Ванханен, дипломат

По словам Анри Ванханена, текущий кризис в отношениях американцев и украинцев отличается от предыдущих тем, что Дональд Трамп не только критикует Зеленского, но и стремится взаимодействовать напрямую с Москвой.

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