На могилу Собчака чиновники Петербурга возложили цветы

Первый мэр города умер 22 года назад.

Сегодня, 19 февраля, исполнилось 22 года со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В городе проводят мероприятия, посвященные политику. На могилу Собчака в Александро-Невской Лавре представители Смольного возложили цветы.

Ксения Собчак почтила память отца в день его смерти. Пост о нем она опубликовала в Instagram. Светская львица призналась, что годы жизни с отцом стали самыми счастливыми для нее.

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