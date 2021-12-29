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На могилу Собчака чиновники Петербурга возложили цветы
Сегодня, 17:30
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На могилу Собчака чиновники Петербурга возложили цветы

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Первый мэр города умер 22 года назад.

Сегодня, 19 февраля, исполнилось 22 года со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

В городе проводят мероприятия, посвященные политику. На могилу Собчака в Александро-Невской Лавре представители Смольного возложили цветы. 

Ксения Собчак почтила память отца в день его смерти. Пост о нем она опубликовала в Instagram. Светская львица призналась, что годы жизни с отцом стали самыми счастливыми для нее.

Фото: Pexels

Теги: мэр анатолий собчака, смольный, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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